„Schweinelähmung“: ÖSV-Krach nach Traineraussage?

„Das ärgert mich schon, im ersten Durchgang habe ich leider zu viel Zeit liegen gelassen. Wäre der halbwegs solide gewesen, stünde ich jetzt am Podium. So ist es der undankbare vierte Platz geworden“, seufzte Julia Scheib, die beim Riesentorlauf in Kranjska Gora zwar neun Plätze gutmachen konnte, am Ende aber knapp am Podest vorbeicarvte.