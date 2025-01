Warum das Kurz-Comeback noch scheiterte

Und bei der Präsidiumssitzung der ÖVP am Sonntag sollte nach 1131 Tagen das fulminante Comeback an der Parteispitze erfolgen! So zumindest der von einigen schwarzen Granden und Landeshauptleuten, auch aus Niederösterreichs Machtzentrale St. Pölten, forcierte Geheim-Plan in hektischen stundenlangen Videokonferenzen und Telefonaten bis in die Nacht. Das Kalkül dahinter: Polit-Profi Sebastian Kurz könne (wieder) als Außenminister und Vizekanzler in einer Koalition mit den Freiheitlichen Kanzler Herbert Kickl auf die Dauer entzaubern – um bei den nächsten Wahlen die Volkspartei wieder zurück an die Spitze zu führen.