Meghan startet mit neuer Netflix-Show durch

Auf diesem hatte die Herzogin zum Neujahr ihr allererstes Posting veröffentlicht und damit für jede Menge Aufregung gesorgt. Der kurze Clip zeigt die 43-Jährige am Strand in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kamera folgt ihr einige Meter, bevor sie mit der Hand die Jahreszahl 2025 in den nassen Sand zeichnet. Aufgenommen wurde der Clip nach dpa-Informationen von Prinz Harry.