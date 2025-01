Wenn ein Kärntner Ski-Idol drei Jubiläen feiert

Die Reise begann 1966 mit dem Sieg bei der Abfahrts-Weltmeisterschaft der Damen in Portillo in Chile und endet mit einem traumhaften Jubiläumskalender, den Erik(a) Schinegger jetzt als Leiter der Skischule auf der Simonhöhe herausgab. „Ich habe ein bewegtes Leben hinter mir“, schmunzelt Erik. „Heuer feiere ich am 14. und 15. Juni drei Jubiläen: 60 Jahre WM-Titel, 50 Jahre Ski-Schule und 10 Jahre Dancing-Stars.“