31-Jähriger bei Traktorfahrt tödlich verunglückt

„Es wurde gerade Brennholz gemacht und dann ist der Traktor ins Rutschen gekommen. Dabei hat sich der Traktor überschlagen“, schildert ein Feuerwehrmann der FF Feld am See der „Krone“. Polizei, Feuerwehr, Rettung und Hubschrauber waren am Samstagvormittag in die Gemeinde Feld am See ausgerückt.