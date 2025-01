Gold für die Josefstadt, Ab und Auf an der Burg

TOP I. „Leben und Sterben in Wien“ von Thomas Arzt, Theater in der Josefstadt: Wer statt Dramaturgengequatsche und Video-Müll lieber sein Stück sehen will, vertraut es dem attraktivsten Uraufführungstheater der Republik an: Nach Peter Turrini und Daniel Kehlmann folgte nun auch der junge Österreicher Thomas Arzt der Einladung des Intendanten Herbert Föttinger.