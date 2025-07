„Belly of the Best“: Das Bauchgefühl regiert

„Belly of the Best“ heißt die Stückentwicklung des neuen Gen-Z-Kollektivs rund um die Grazer Regisseurin Azlea Wriessnig. Drei Freunde denken darin zurück an gemeinsame Urlaube und ans Schummeln in der Schule. Sie reden und sagen nicht viel, ringen um die richtigen Worte für das, was sie in ihren Bäuchen fühlen. Sie scheitern am Schnurtelefon und schließlich aneinander. Es ist dieser Bruch, der sich zum interessantesten Moment des Stücks entwickelt, als eine der drei sagt: „Ich will nicht mehr mit euch befreundet sein.“ Stille, dann ein leises „Okay“, und alles, das davor gesagt wurde, wirkt wie ausgehöhlt.