ÖBB-Investitionen in Tirol: Mehr Qualität im Fokus

Erneuerung Inntalviadukt

Ein wichtiges Erneuerungsprojekt ist der zweite Bauabschnitt am Inntalviadukt der Karwendelbahn. Erneut werden 2025 acht Bögen des Inntalviaduktes in Wilten gefertigt und in ihre endgültige Lage gebracht. Etwa zu Jahresmitte sollen auch an der Haltestelle Rum die Bauarbeiten abgeschlossen sein.