Dürfen Manager sich mit eigenen Aktien eindecken?

Auf den ersten Blick war das Jahr an der Wiener Börse sehr gut, doch zum ATX-Kursplus von rund sieben Prozent tragen vor allem Banken und Versicherungen bei, allen voran Bawag und Erste Bank, die um über 60 Prozent binnen zwölf Monaten zulegten.

Manager kauften viele eigene Aktien

Ansonsten sehen Analysten bei vielen Titeln noch Potenzial nach oben, viele Titel haben sich noch nicht von Kurskorrekturen erholt. Aber auch die höchsten Manager der ATX-Konzerne glauben an das Potenzial ihrer Unternehmen an der Börse, sie machen „Directors‘ Dealings“ und decken sich mit Anteilen ein, zeigt ein Report – an sich ein gutes Zeichen, wenn Führungskräfte an eine gute Entwicklung ihrer eigenen Unternehmen glauben.