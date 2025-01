In der Alpenstraße wird ein neuer Champion gesucht

Vom Ablauf behalten die Ausrichter die jüngsten Adaptierungen aus dem Vorjahr bei. Am Silvestertag endeten die letzten Vorbereitungen, wurden auch die Tribünen ausgefahren, sodass die Zuschauer noch näher am Geschehen dran sind als früher. „Wir halten auch an den Dreiergruppen am Finaltag fest, das ist fair und spannend“, sagt Organisator Thomas Selner.