Olympia-Hoffnung beendet Karriere zu Neujahr

„Er hat sich jetzt wieder in Salzburg niedergelassen und wird das Vereinstraining machen“, verriet TVO-Obmann Sudhir Batra. Antreten bei nationalen Veranstaltungen hält sich Radojkovic aber vorläufig noch offen. Er brachte es im Laufe seiner Karriere auf zehn Staatsmeistertitel, vier Siege bei Weltranglistenturnieren, Gold bei der Studenteneuropameisterschaft 2017 und am Höhepunkt auf Rang 18 der Weltrangliste in seiner Gewichtsklasse.