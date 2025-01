Auch E-Autos müssen jetzt fürs Parken zahlen

Jahrelang war das Parken von Elektroautos in Klagenfurt gratis. Aber nachdem in den Kassen der Landeshauptstadt an allen Ecken und Enden das Geld fehlt, ist seit gestern das Parken von Elektroautos in der Innenstadt auch nicht mehr gebührenfrei. Das betrifft nicht nur die Kurzparkzone innerhalb des Ringes, sondern auch sämtliche gebührenpflichtige Parkstraßen.