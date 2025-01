Salzburger Neujahrsbaby kam in Hallein zur Welt

In Eugendorf wohnt die Familie, deren Kind in der Salzburger Silvesternacht als Erstes das Licht der Welt erblickte.Um drei Uhr früh platzte bei Dejana Djurasinovic zu Hause in Eugendorf die Fruchtblase, berichten die Landeskliniken. Dann ging alles schnell und vor allem ohne Komplikationen. Um 4.30 Uhr, wurde in der Landesklinik Hallein der kleine Nikolaj entbunden. Er wiegt 3.340 Gramm und ist 49 Zentimeter groß.