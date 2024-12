Covid-19-Ausbruch jährt sich zum fünften Mal

Im November 2019 gab es Analysen, dass die Lungenerkrankung vom Huanan-Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan ausgegangen sei. Am 30. Jänner 2020 rief die WHO eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ aus. Die meisten Regierungen versuchten, die Pandemie mit Maßnahmen wie Abstandsregeln und wiederkehrenden Schließungen von Gastronomie und Co einzudämmen. Seit Ende Dezember 2020 werden in der EU Schutzimpfungen angeboten.