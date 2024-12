Salzburgs Diamanten glänzten im Jahr 2024

Elena Dengg von Sanjindo Bischofshofen unterstrich mit Gold bei der Junioren-WM und der U23-EM einmal mehr, dass sie das ganz große Judo-Versprechen ist. Mit Gold bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon kehrte der Nordische Kombinierer Andreas Gfrerer heim. Der 18-Jährige startet wie Mario Seidl und die Rettenegger-Brüder Stefan und Thomas für die TSU St. Veit. Auch Florian Neumayer (18/SC Radstadt) schrieb mit Team-Gold und Riesentorlauf-Bronze in Südkorea in Sachen Edelmetall stark an.