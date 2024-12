„Wenn ich mitfahre, will ich auch gewinnen“

Trotzdem nimmt der Lungauer die am Freitag beginnende Jänner-Rallye – die erste von sechs Stationen der Rallye-Staatsmeisterschaften – in Angriff. „Das ist eine komplett spontane Aktion, weil mich mein ehemaliges Team gefragt hat, ob ich fahren will. Eigentlich war sogar die Nennfrist schon abgelaufen“, erzählt der 36-Jährige, der ohne Druck, aber mit viel Lust in Oberösterreich an den Start geht. „Vorbereitet habe ich mich kaum, aber ich freue mich extrem. Ich bin relativ locker und weiß, dass ich schnell sein kann.“ Der Familienvater stellt auch gleich klar: „Wenn ich wo mitfahre, dann will ich gewinnen. Sonst brauche ich gar nicht erst anzutreten.“