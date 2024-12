Saison-Aus! Horror-Diagnose für Speed-Spezialisten

Mettler war am Freitag in Bormio gestürzt und war dabei keineswegs der einzige. Besonders schlimm hat es Abfahrts-Ass Cyprien Sarrazin erwischt, der sich einer Not-OP unterziehen musste. Am Samstag gab es schließlich leichte Entwarnung. Der Franzose ist demnach aus dem Koma erwacht und in einem stabilen Zustand.