Nur eine Nulltoleranz-Strategie kann uns schützen

Der Anschlag von Magdeburg hat uns vor Augen geführt, wie unsicher die Welt vor unserer Haustüre geworden ist. Ein seit 18 Jahren in Deutschland lebender Flüchtling rast in den Weihnachtsmarkt und richtet ein Blutbad an: Fünf Menschen, darunter ein Kleinkind, werden getötet, 200 verletzt. Uns Österreicher erinnert diese Wahnsinnstat an den Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien, als ein IS-Sympathisant das Feuer wahllos auf Passanten richtete. Dabei verloren vier Menschen ihr Leben, 23 wurden verletzt.