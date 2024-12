Diebe mit viel Appetit auf regionale Produkte

Krimineller Heißhunger trieb diese dreiste Lebensmittelbande an. Fünf ungarische Komplizen kamen offenbar schon seit vielen Monaten in den Osten Österreichs, um den Hofladen von renommierten landwirtschaftlichen Betrieben heimzusuchen. Die Täter ließen nichts anbrennen. Sie hatten stets regionale Spezialitäten im Visier, die besondere Gaumenfreuden versprachen. Ihr Hunger nach schmackhafter Beute war kaum zu stillen. Solange nicht die Gefahr bestand, erwischt zu werden, packten die „gefräßigen“ Kriminaltouristen ein, was sie ergattern konnten.