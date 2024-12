Tournee-Bewerb in Innsbruck bereits ausverkauft

Für den Abschlussbewerb in Bischofshofen am Dreikönigstag (6.1.) gibt es noch Karten. Scherer hofft „bei einem günstigen Tourneeverlauf“ auch auf einen Fanansturm im Pongau. Die 73. Vierschanzentournee beginnt am Sonntag mit dem Springen in Oberstdorf (16.30 Uhr).