„Könnt den Deutschen ja mal den Vorrang lassen“

„Kronesport“: Du warst der Erste, der alle vier Springen der Vierschanzentournee in einer Ausgabe gewonnen hat. Welches Gefühl war das damals für dich?

Sven Hannawald: Man kann es nicht wirklich greifen. Ich weiß, dass es so war und dass man es geschafft hat, obwohl ich mich bis heute immer noch wundere. Es war am Ende durchaus eine enge Entscheidung. Wenn ich heute als Experte und Zuschauer die virtuelle grüne Linie sehe, dann wundere ich mich immer noch, wie ich das damals in dem Moment abschätzen habe können. Zu wissen, dass es gereicht hat und ich als erster Skispringer alle vier Stationen in einem Jahr gewonnen habe, das war irgendwie komisch. Aber gleichzeitig war auch zu spüren, was es körperlich gekostet hat. Die zehn Tage waren dann schon extrem. Ich war in einem Zustand des Schwebens, entspannt und glücklich, aber zugleich war ich wirklich am Limit.