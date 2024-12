Kardashian kassiert wegen Norths Look Shitstorm

North trägt Korsett-Top und Minirock

Doch die liebe Aktion der Elfjährigen wurde schnell zur Nebensache. Denn alle Aufmerksamkeit der Fans war auf den Look der Elfjährigen gerichtet. North trug nämlich nicht nur einen sehr kurzen Minirock, sondern auch noch ein weißes Korsett-Top ähnlich jenen Stücken, in denen ihre Mama auch gern ihre Kurven in Szene setzt.