Sportwelt trauert um Legenden und Hoffnungsträger

Tragische Todesfälle in Marathon-Szene

Einem Verbrechen zum Opfer fiel die ugandische Olympia-Marathonläuferin Rebecca Cheptegei (33), sie starb an den Folgen eines Brandangriffs durch ihren Lebensgefährten. Der ehemalige Wien-Marathon-Sieger Samson Kandie (53) ist in seiner kenianischen Heimat an den Verletzungen eines brutalen Raubüberfalls gestorben. Die Golfprofis reagierten fassungslos, als sie erfuhren, dass der zweifache PGA-Toursieger Grayson Murray (30), nachdem er sich aus dem Turnier in Fort Worth zurückgezogen hatte, Suizid beging.