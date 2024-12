Bormio: Sarrazin pfeilschnell, ÖSV-Läufer zurück

In bisher zwei Saison-Abfahrten waren die besten ÖSV-Leistungen Platz fünf für Kriechmayr in Beaver Creek sowie sechs für Stefan Eichberger und zwölf für Hemetsberger in Gröden gewesen. Im Super-G hatte es Lukas Feurstein in den USA als Dritter auf das Podest geschafft, nach einer Handoperation ist er in Bormio aber nicht mit dabei.