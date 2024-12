Rückgabe: Worauf Amazon-Käufer achten sollten

Als größter Online-Händler der Welt hatte Amazon vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Doch auch nach den Feiertagen geht es turbulent weiter: Vieles, was verschenkt wurde, aber keinen Anklang fand (zu den Klassikern zählen hier Socken, Unterwäsche oder Haushaltsgeräte), soll nun wieder zurückgehen an das Unternehmen. In der Regel kein Problem, zumal Amazon seine Rückgabebedingungen für die Weihnachtszeit 2024 überarbeitet hat, um für Einkäufe längere Rückgabefristen zu gewähren. Doch für viele als Geschenke besonders beliebte Produktkategorien gelten andere Regeln.