Weihnachtliche Atempause dauert nur 118 Stunden

Die Beine sind schwer, der Kopf ist müde – da kommt die Weihnachtspause recht, um die Akkus aufzuladen. Problem: In Englands Fußball dauert die gerade 118 Stunden, so muss etwa Manchester City am 26. Dezember beim sogenannten „Boxing Day“ bereits wieder gegen Everton ran. Für den englischen Serienmeister ist es das 31. Spiel (in vier Bewerben), bei fast allen City-Spielern kommen noch etliche Länderspiele hinzu.