Jos Verstappen: „Max ist ein offenes Buch“

„Es war eine in jeder Hinsicht turbulente Saison, aber ich fand, Max hat das sehr clever gemacht und sich unter Kontrolle gehabt“, so der 52-Jährige. „Ein Grund dafür, wieso er mental so stabil ist, liegt in der Tatsache, dass er sich nicht darum schert, was über ihn gesagt oder geschrieben wird. Klar bekommt er das alles mit, aber es beeinflusst oder beeinträchtigt ihn nicht. Ich finde, er ist mit allen Widrigkeiten auf und abseits der Rennstrecken gut umgegangen.“