„Fahrerlaubnis“ kostet Max nun rund eine Million €

„Das könnte auch Unruhe in die Belegschaft von Red Bull Racing bringen“, sagte Motorsportchef Dr. Helmut Marko schon Mitte der Saison. Was er damit ansprach? Die durchwachsenen Leistungen von Sergio Pérez. „Die Boni-Zahlungen für die Mitarbeiter basieren im Endeffekt auf der Platzierung in der Konstrukteurs-WM!“