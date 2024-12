Ski-Held Mayer plant Start bei der Heim-WM

Neue Aufgabe

Mayer hatte 2014 in der Abfahrt sowie 2018 und 2022 jeweils im Super-G alpines Olympia-Gold geholt. Im Rahmen der Bormio-Rennen 2022 ́trat er völlig unerwartet zurück. In der vergangenen Saison war er in einer Beraterfunktion für das ÖSV-Speedteam tätig gewesen, ehe er im Jänner 2024 bei einer Veranstaltung in Kitzbühel derart auffiel, dass ein Polizeieinsatz notwendig wurde. Der Verband machte daraufhin in einer Aussendung gesundheitliche Probleme publik. In der vergangenen Woche war Mayer in Gröden zum Skitesten u.a. für seinen Ex-Markenkollegen Vincent Kriechmayr. Das hat offenbar Geschmack auf mehr gemacht ...