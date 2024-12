Kriechmayr bestätigt: Neuer Job für Matthias Mayer

Plötzlicher Rücktritt 2022 in Bormio

Um Mayer, der Ende Dezember 2022 in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, wurde es daraufhin ruhig. Der ÖSV unterstützte den Kärntner jedoch weiterhin und beobachtete dessen Genesung. So war er unter anderem im Oktober mit einer Delegation der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bei einer Papst-Audienz im Vatikan. Nun ist Mayer mit neuem Aufgabengebiet in Gröden vor Ort und arbeitet den Head-Rennfahrern zu. Teil des ÖSV-Betreuerteams sei er derzeit nicht, hieß es vom Verband.