Heiligabend-Dienst auf der Geburtenstation

Der Pongauerin Radler macht es nichts aus, Weihnachten zu arbeiten. Sie verbringt lieber den Jahreswechsel mit Familie und Freunden. Ähnlich ist es bei Kollegin Michaela. Ihre drei Söhne sind bereits erwachsen. Das Fest ist wichtig, der Stellenwert ein anderer. Der Dienst am 24. Dezember geht auf der Wochenbettstation besinnlicher als sonst zu. „Es kann aber jederzeit ein Baby auf die Welt kommen. Bei uns ist 24 Stunden am Tag Aufnahme“, so Christiane Radler.