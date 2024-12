Sie sind am Heiligen Abend für uns im Einsatz

Magdalena Rieger (27) ist seit neun Jahren leidenschaftliche Polizistin, sieben davon bei der Wache am Salzburger Hauptbahnhof. Heute ist der vierte Heiligabend-Dienst ihrer jungen Karriere. „Ich bin ein Familienmensch. Aber wenn man sich für die Polizei entscheidet, entscheidet man sich auch für Dienste wie am Heiligabend“, sagt die Beamtin und ergänzt: „Wir kriegen in der Adventzeit von den Menschen viel zurück.“