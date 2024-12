Horrorkreuzung wird vorerst nicht entschärft

„Krone“-Leser kennen den Hintergrund zur Problematik in der 2000-Seelen-Gemeinde im Bezirk Baden. Immer wieder kam es in der jüngsten Vergangenheit an jener Kreuzung, bei der sich zwei Landesstraßen treffen, zu schweren Unfällen, vor allem mit Fußgängern. Zuletzt wurde eine Zehnjährige von einem Auto erfasst, wenige Wochen zuvor eine Frau von einem Bus – jeweils am Schutzweg.