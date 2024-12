Mit Räucherpfanne durch die Heilige Nacht

Kräuter kommen beim Hedeggbauern nicht in die Räucherpfanne. „Nur Glut und Weihrauch“, verrät Renate Huber und erzählt, dass vor allem auch die nächste Generation Wert auf den Brauch legt. Wer Kopfbedeckungen über den Rauch hält, vertreibt zudem Kopfschmerz, heißt es. Die ganze Familie geht dann betend durch alle Räume und in den Stall. Abschluss ist in der hauseigenen Schnapsbrennerei und Destillerie.