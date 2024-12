Mexikos Bundesstaat schockiert mit Mordrate

Ausgerechnet auf einer Beerdigung wurden in der Kolonialstadt San Miguel drei Männer erschossen, fünf weitere Menschen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zudem seien drei Männer und eine Frau in einer Wohnung in der Stadt Irapuato getötet worden, als bewaffnete Männer in das Haus eindrangen, hieß es aus polizeilichen Quellen.