Mann (37) war jahrelang mit Fake-Ausweis unterwegs

Laut Polizei soll der Verdächtige, der seit 14 Jahren in Österreich lebt, seinen gefälschten slowakischen Personalausweis auch für den Zugang zum Arbeitsmarkt genutzt haben. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 37-Jährige am 20. Dezember in seiner Wohnung ausgeforscht und festgenommen werden.