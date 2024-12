Vermisster Patient (76) wurde tot aufgefunden

Der 76-jährige Demenzkranke war am Donnerstag, wie berichtet, aus der Notaufnahme des Linzer Kepler-Universitätsklinikums verschwunden. Am Sonntagnachmittag wurde er nach einer groß angelegten mehrtägigen Suche zahlreicher Hilfskräfte in Leonding tot aufgefunden – rund sieben Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt.