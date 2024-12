Schlechte News zum Fest: So geht ZiB-Star damit um

Flut der schlechten Nachrichten

Wie es ihr damit persönlich geht? „Also entweder es ist eine Frage des Alters, oder weil die Nachrichten immer schlechter, oder schlechter zu ertragen werden“, gibt sie der „Krone“ einen Einblick in ihr Seelenleben, das freilich ob der Flut der schlechten Botschaften, die sie verkünden muss, davon nicht unbehelligt bleibt. „Mir kommt es schon vor, als ob ich heuer besonders intensiv die Weihnachtstage verbringe. Mich vielleicht auch ein bisserl mehr um die Leute kümmere, die mir wichtig sind. Ich hab auch noch mehr Geschenke besorgt, als sonst. Ich lebe etwas bewusster und weil in der ,Zeit im Bild‘ kein Tag vergeht, an dem es keine schlechten Nachrichten gibt – man wird ein bisserl dankbarer.“ Wobei, von uns danach gefragt, die 49-Jährige hätte ja eine Wunschschlagzeile: „Frieden für alle. Es ist so simpel und doch wieder nicht.“ Wo sie recht hat. . .