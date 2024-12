Noch einmal Vollgas bei den Handball-Helden

Ein letztes Mal in diesem Jahr sind die Handballer aus Hard und Bregenz in der HLA-Meisterliga im Einsatz, wollen 2024 mit einem Sieg ausklingen lassen. Die Roten Teufel gastieren in Linz, beim amtierenden Meister (20.30). Der aber in dieser Saison schwächelt, acht Punkte hinter den zweitplatzierten Hardern auf Rang sieben liegt. Das erste Saisonduell ging mit 29:23 klar an die heutigen Gäste. „Das Wichtigste ist, dass keiner mit dem Kopf zu früh in die Pause geht“, warnt aber Coach Hannes Jon Jonsson, „beim Meister brauchen wir alle Köpfe richtig eingestellt, fitte und frische Beine und Willenskraft.“