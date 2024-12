Sterbehilfe bleibt in Österreich verboten

Ärztliche Aufklärung und Wartefrist rechtens

Das Sterbeverfügungsgesetz schafft in Verbindung mit dieser Neufassung Rechtssicherheit für Hilfe leistende Dritte, stellte der VfGH in seiner Entscheidung fest. Diese Hilfeleistung ist bereits dann straflos, wenn die sterbewillige volljährige Person an einer unheilbaren, tödlichen oder schweren dauerhaften Krankheit leidet, nach dem Sterbeverfügungsgesetz ärztlich aufgeklärt worden ist und die Hilfe nicht aus einem verwerflichen Beweggrund erfolgt. Eine wirksame Sterbeverfügung muss aber nicht vorliegen.