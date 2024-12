Super-G der Damen in St. Moritz ab 10.30 Uhr LIVE

Beim Super-G-Doppel der alpinen Ski-Frauen sind am Wochenende alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet. Fast sechs Jahre oder 2.127 Tage nach ihrem Rücktritt kehrt die einstige Speed-Queen im mondänen St. Moritz in den Weltcup zurück. Mit 40 Jahren ist die US-Amerikanerin entschlossen, die Grenzen zu verschieben. Eine Teilprothese im Knie lässt sie träumen. Der letzte ihrer 82 Weltcupsiege ist schon ziemlich lange her (2018), doch die Strahlkraft der Frau mit den zwei flauschigen Kunstpelz-Bommeln auf der Haube als Markenzeichen ist geblieben. Nie hatten zweitklassige FIS-Rennen und der Start einer Vorläuferin so viel Aufmerksamkeit erregt wie zuletzt jene in Nordamerika. Nie hat ein Comeback auch so polarisiert. Vonn musste gebetsmühlenartig betonen, dass sie ihre Rückkehr wirklich gut bedacht hat. Auf Social Media ritt sie nach teils untergriffigen Kommentaren von Ex-Konkurrentinnen und früheren Ski-Größen durchaus wortgewaltig zur Selbstverteidigung aus. Es schien ihr, als tauchte hinter jeder Ecke ein Hobby-Mediziner auf. Spezialisten indes haben wenig Bedenken, dass ihr teilweise künstliches Knie nicht halten könnte.