Wie Robbie Williams vom Alkohol losgekommen ist

Am 2. Jänner kommt der zweistündige Film „Better Man – Die Robbie Williams Story“ ins Kino. Darin wird der Musiker als computergenerierter Affe dargestellt. Gezeigt werden die Karriereanfänge als Teenager mit Take That, das Zerwürfnis mit der Boyband, seine Alkoholsucht und vor allem die schwierige Beziehung zu seinem Vater.