Zieht Superstar Robbie Williams bald nach Kärnten?

Wie es scheint, könnte Superstar Robbie Williams wohl bald nach Kärnten ziehen. Seit einem Jahr sucht der Sänger, wie berichtet, bereits eine Villa am naturbelassenen See in Kärnten, jetzt soll er ein Grundstück in der Gemeinde St. Urban erworben haben. Dort steht ein riesengroßes Haus, das jahrzehntelang als Erholungsheim für Austria-Tabak-Mitarbeiter genutzt worden war.