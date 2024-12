Zoff beim LASK? Kapitän Zulj widerspricht Schopp

Hintergrund ist Schopps zuletzt oft wiederholte Kritik, dass viele Individualisten auf dem Platz stehen und der LASK nicht als Mannschaft auftritt. Worte, die beim Kapitän der Linzer nicht gut ankamen. „Ich weiß nicht, was der Trainer damit gemeint hat. Ich kann nur sagen, dass wir seit zweieinhalb Jahren den Kern der Mannschaft beieinanderhaben. Wir waren zwei Mal souverän Dritter in Österreich, haben letztes Jahr sehr gute Spiele in der Europa League absolviert. Jetzt haben wir einmal eine Schwächephase, und es heißt gleich, die Mannschaft sei nicht intakt, oder es gäbe zu viele Individualisten. Das sehe ich nicht so, das muss ich ganz ehrlich sagen“, sprach Zulj nach dem 1:1 gegen Vikingur Reykjavik Klartext.