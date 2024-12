LASK-Umbruch? „Welcher Spieler da dabei ist, …“

Für die Linzer steht noch das abschließende Heimspiel in der Conference League am 19. Dezember gegen Vikingur Reykjavik an, das man erfolgreich gestalten will. Dann geht es in die Winterpause, in der Änderungen anstehen. Damit ist es aber nicht getan. „Es braucht Klarheit und Veränderungen, um den LASK dorthin zu bringen, wo er hinmöchte. Das ist sicherlich keine Geschichte von Wochen oder Monaten. Da braucht es ein klares Bild, in welche Richtung man gehen möchte. Da bin ich mir ziemlich sicher, in welche Richtung es gehen muss. Welcher Spieler dann dabei ist, wird man nachher sehen“, kündigte Schopp an.