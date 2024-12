Kollision zwischen Lkw und Pkw in Saalfelden

Der LKW prallte in eine Lärmschutzwand, wobei der Einheimische Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und nach Erstversorgung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht wurde. Der 54-jährige PKW-Lenker und seine 46-jährige Beifahrerin erlitten ebenso Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.