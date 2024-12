Winterliche Tour von Latschau nach Grabs

Die Kraft des Wassers nutzen

Die Strecke führt nun leicht abwärts und vorbei an der „Alten Säge“, die auch „Mühli-Ferdi Säge“ genannt wird. Der Flurname ist eine Kombination aus dem Vornamen des einstmaligen Besitzers und einer bis ins 20. Jahrhundert in unmittelbarer Nachbarschaft betriebenen Getreidemühle. Die historische Bauernsäge dürfte etwa um das Jahr 1790 errichtet worden sein – die zum Betrieb notwendige Wasserkraft wurde aus dem Rasafeibach gewonnen. 1907 baute Josef Loretz die Säge um und versah sie mit einer leistungsfähigeren Mechanik. Wasserrad, Getriebe und Sägegatter wurden erneuert, die Schnittleistung dadurch deutlich erhöht. Die gebraucht erworbenen mechanischen Teile stammten vermutlich von einem im selben Jahr aufgelassenen Sägewerk am „Mühlbach“ in Frastanz. Nahm vor dem Umbau ein Sägeschnitt noch bis zu zwei Stunden in Anspruch, so verkürzte sich diese Zeit durch die Erneuerungen auf etwa fünf Minuten. Der heutige Zustand des historischen Bauwerks entspricht den Angaben auf der am Gebäude angebrachten Infotafel zufolge im Wesentlichen dem von 1907. Die Säge ist noch voll funktionstüchtig und wird museal betrieben.