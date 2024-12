4,81 Millionen € für Steintafel mit den 10 Geboten

Entdeckt wurde der Stein 1913 beim Eisenbahnbau im Süden Israels. Lange wurde die Bedeutung allerdings nicht erkannt – der Stein wurde am Eingang eines Hauses eingemauert, mit der Schriftseite nach oben, so dass viele Menschen darüber liefen. Erst in den 1940er-Jahren entdeckten Wissenschafter, worum es sich bei der Tafel handelte.