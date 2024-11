Nach dem Lieferstopp: Gasangriff aufs Geldbörserl

Sicher: Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Doch auch ohne diese Reserven aufzufüllen, ging der Verbrauch an russischem Gas kaum zurück. Im besten Fall haben alle die Chance genützt, um die Speicher noch relativ „günstig“ vollzumachen. Im schlimmsten Fall haben einige Marktteilnehmer jetzt in den Panikmodus geschaltet. Dass sich all diese Faktoren also nicht auf den Energiepreis auswirken werden, ist eher unwahrscheinlich.