Neo-Wrestler: „Trage lieber Lederhose als Tanga“

Beim Casting in Orlando hörte Fara: „Wenn du ernst schaust, hast du so ein böses Gesicht, fast wie bei einem Verbrecherfoto.“ Auch sein schauspielerisches Talent bei einem „Trashtalk“ mit dem ebenfalls eingeladenen Judo-Vizeweltmeister Shady El Nahas überzeugte die Jury: „Wir haben dir jedes Wort geglaubt.“ Und natürlich imponierte sein Körper: „Ich habe seit Olympia zehn Kilo Muskelmasse draufgepackt. Ich habe beim Casting wirklich geisteskrank ausgeschaut, war super in Form.“ Der Heeressportler ergänzt: „Ich habe viele Talente, liebe die Show und auch das Herumstolzieren. Das kann ich jetzt voll ausleben.“